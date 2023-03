Du côté des organisateurs du Trail des Cisterciens, on voit juste pour un événement qui n’a de cesse de séduire au point d’être clairement la référence trail en Brabant wallon. Cette année, pas de 100 km au menu des participants mais trois distances: 67 km, 37 km et 21 km sans oublier que cette dernière distance propose une marche nordique. Tous devront composer avec les conditions atmosphériques actuelles. "On ne vous cache pas que les sentiers seront glissants. Mais nous avons commandé du soleil."

Le soleil devrait être présent même si le sol devrait rester gorgé d’eau. Pour les (nombreux) bénévoles présents le long du parcours, les conditions resteront donc correctes. Rappelons que ces personnes seront présentes sur les traversées de route, les ravitos, à la salle et que sans eux, le trail ne pourrait avoir lieu !

Une organisation 100% bénévole

Cette année, les bénéfices de l’édition seront destinés à l’Aide alimentaire de Court Saint Étienne et l’ASBL Baby Bulle. Notons enfin que l’organisation est 100% bénévole. Si la plupart des prestataires de services et fournisseurs sont logiquement payés (ce qui justifie le montant de l’inscription), les organisateurs et la plupart des personnes présentes sont là à titre gratuit par passion pour le Trail et le souhait commun de réaliser un bel et agréable événement.

Au départ de Tangissart, le parcours sera fléché au moyen de flèches rouges accompagnées d’un moine, et de rubalises jaune et blanche (+/– tous les 150-200 m). Les bifurcations de distances seront annoncées par des panneaux (3 bifurcations sur l’ensemble du parcours).

Côté ravitaillement, trois sont prévus sur le 67 km (km 21, km 41 et km 54), deux sur le 37 km (km 12 et km 24) et un sur le 21/Marche nordique (km 14). Attention, il n’y aura pas de gobelets distribués, il faut donc venir avec son propre gobelet.

Les routes ene seront pas fermées à la circulation. Les coureurs sont donc tenus de respecter strictement le code de la route et de toujours être très prudents lorsque le parcours traverse une route ou un passage à niveau.