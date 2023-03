Une randonnée VTT Nocturne, c’est une façon un peu différente de pratiquer le VTT. "Dans l’obscurité ou de nuit, les sensations sont différentes, on a parfois une impression de vitesse supplémentaire, et puis, c’est nettement plus fun, indique Éric Anris, responsable de la cellule loisir du club. Pour le balisage, nous avons prévu des flèches assez visibles, jaunes avec inscriptions rouges mais surtout avec un bout réfléchissant. Les participants doivent être munis d’un éclairage pour être vus de l’arrière, et pour voir à l’avant. Avec ce morceau réfléchissant sur la balise, on distingue très facilement le chemin à suivre."

Le parcours fait la part belle à plusieurs beaux endroits et villages de la commune: Morsaint, Grez, Gottechain, Bossut, Archennes… et sa région sablonneuse. Ce qui n’est pas à négliger, ce sont les ravitaillements festifs prévus: gourmands et en musique !

Il convient donc de se munir d’une lampe frontale bien chargée.

Pour se pré-inscrire: www.goaltiming.be ou sur place ce samedi dès 19 h.

Renseignements sur la Facebook La Nocturne VTT des Blancs Gilets ou par téléphone au 0 475 516 207.