Les Aclots ont fait venir Joren Appels (Noorderkempen) et Florent Collignon (Guibertin) au centre, pour compenser le départ de Arnaut Crabbé, qui a arrêté en cours de saison pour des raisons familiales, et le passage de Vincent Lheureux dans la deuxième équipe car il ne savait plus s’entraîner suffisamment.

En position quatre, Nivelles perd Dries Steenhouwer (qui évoluera à Brussels Volley) où jouent pas mal d’anciens louvanistes, et Jasper Molenberghs qui arrête. Robin Foret et Jens Christiaens arrivent de la ligue A de Guibertin.

À cette position, les Aclots viennent de conclure le transfert d’Ethan Denis, un jeune joueur de 17 ans évoluant cette saison à Baudour.

Il fera partie intégrante de l’équipe de nationale 1 et évoluera également en nationale 3.

Le jeune joueur était très courtisé, il était notamment contacté par Guibertin où il aurait pu évoluer en nationale 3 et s’entraîner avec la ligue A.

Les Aclots n’en ont pas terminé. Ils sont à la recherche d’un deuxième libéro. Romain George, qui assume ce rôle cette saison, a émis le souhait de descendre en nationale 3 pour avoir plus de temps de jeu.