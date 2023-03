D3A ACFF: En visite à Tournai, Jodoigne doit garder son bleu de travail

Tournai est la première équipe rencontrée par Steve Dessart lors de son arrivée à Jodoigne. "On était menés 0-3 à la mi-temps et nous étions revenus à 2-3. On doit se méfier de Tournai mais peu importe l’adversaire, on doit mettre notre bleu de travail, respecter les consignes et prendre des points. Ce qui nous permettrait, en cas de résultat positif, de mettre la pression sur nos concurrents. Comme tous nos derniers matches, c’est un match important, une rencontre à six points."

En ajoutant que la victoire de dimanche dernier contre Gosselies a fait du bien au groupe. "Je les ai sentis plus relâchés que d’habitude, même un peu dissipés, mais quand on est à la recherche d’une victoire depuis le 7 janvier et qu’elle tombe enfin, c’est humain et légitime. Mais je compte sur les gars pour qu’ils soient focus et jouent avec la même application que le week-end dernier, ce dont je ne doute pas un seul instant."

Reste à savoir avec quelle équipe car les suspensions de Fotso et Cassange, les deux attaquants, vont obliger Steve Dessart à revoir ses plans offensifs. "Dans l’autre sens, Beaupain et Vanheukelom sont de retour de suspension et je vais trouver des solutions."