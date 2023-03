D3A ACFF: En déplacement à Symphorinois, la réussite sera-t-elle enfin brainoise ?

Le mentor brainois n’est pas inquiet, à condition que le ballon roule en faveur des Jaune et Bleu. "Mis à part le nombre immense d’occasions ratées sur l’ensemble de la saison, j’ai rarement eu quelque chose à reprocher à mes joueurs au niveau de la qualité et de l’envie. Malheureusement, on calcule les points à la fin de chaque match et notre quota est faible par rapport aux efforts fournis, ce qui est très frustrant car il faut recommencer la même chose la semaine d’après en espérant mieux."

Les Jaune et Bleu devront éviter que le scénario du match aller ne se reproduise face à un adversaire qui avait remporté la première tranche mais qui reste sur six matches sans victoire dont deux revers de rang. "Notre défaite de l’aller (0-1) était typique de Braine : on a dominé et on aurait pu mener 4-0 à la mi-temps, puis on a pris un but sur un ballon dévié dans la lucarne et il a fallu courir derrière le score. Même si Saint-Symphorien n’est pas bien, ce ne sera pas un cadeau, mais on ne doit pas calculer et aller là-bas pour gagner car rien n’est impossible."

Par ailleurs, le défenseur Mathieu Absil (19 ans) et l’attaquant Alpha Sylla (17 ans) ont prolongé au club.

Le noyau: Chalon, Mwaso, Schallon, Samutondo, Lella, Deglas, Absil, Aragon, Willaert, Campitelli, Smeets, Merchier, Roman, Derwa, Ladrière, Lo Giudice, Coulibaly, Baras, Buscema.