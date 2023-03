D2 ACFF: En déplacement à Warnant, le leader, la RUTB entame son money time

Une information qui a son pesant, surtout quand on connaît le règlement concernant les montants au sein de cette série. Si Warnant – que la RUTB affronte ce dimanche –, se dirige tout droit vers le titre, n’ayant pas demandé sa licence, le club ne montera pas. Dans ce cas de figure, le règlement veut que ce soit l’équipe la plus proche au classement, en ordre de licence, qui monte, à condition que cette équipe soit au minimum dans le Top 5. Et quand on sait que pour le moment la RUTB est à deux points de ce Top 5, devancée par Warnant et Meux qui n’ont pas demandé la licence et par Namur, Verlaine et La Louvière qui n’ont pas encore reçu le précieux sésame, on se rend compte que les Blanc et Or ont un coup à jouer en cette fin de championnat pour gravir l’échelon, comme espéré en début de saison.

Mais pour cela, il faudra bien gérer un calendrier chargé, où plus aucun match dit facile n’est au programme. Et cela débutera dès ce dimanche en terres warnantoises, comme le mentionnait Mohamed Bouhmidi, coach de la RUTB. "On est dans la dernière ligne droite, et si pour ma part, je ne m’encombre pas l’esprit avec ces histoires de classement et de licence, le message passé aux joueurs est clair, on doit jouer pour tout gagner. J’ai été assez dur avec eux à l’issue de la rencontre face à Acren, malgré la victoire, car je n’étais pas content de la manière, mais cette semaine on a pris le temps de rediscuter, et soyons clairs, nous en sommes à un stade où la manière importe peu. Il n’est plus l’heure d’être beau, il faut être efficace. Ce sera le mot d’ordre pour les sept rencontres à venir."

Au niveau de l’effectif, Aarab, Denayer, Michel, Ouahouo et Van Gessel sont toujours blessés et donc indisponibles. À cette liste s’ajoutent les absences de Garlito et d’El Omari pour suspension.

Le noyau: De Bie, Debauque, Taroli, Tepe, Lkoutbi, Leite, Giusto, Pierret, Van Onsem, Delhaye, Patris, Migliore, Leite, Velasco.