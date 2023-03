D2 ACFF: Damien Lahaye de retour dans son jardin pour un Rebecq-Binche qui promet

Mais avant de penser à l’esprit du match et à la compétition, alors que seules quatre petites unités séparent les deux formations, en faveur des Binchois, Damien Lahaye se réjouit surtout de retrouver un club, un staff, un président et des supporters qu’ils apprécient toujours autant.

"J’ai passé que des magnifiques moments à Rebecq, ce fut trois magnifiques années avec des souvenirs incroyables, tant footballistiquement, qu’humainement où je garde énormément d’amis, avec qui j’ai passé quelques solides troisièmes mi-temps ! (rires) Cela m’avait déjà fait un peu bizarre au match aller de me retrouver dans l’équipe d’en face, mais ici sur le terrain de Rebecq cela sera encore un peu particulier, même comme toujours, je monterai sur le terrain pour gagner !"

"Je suis parfois étonné de voir que nous sommes devant Rebecq au classement"

Une victoire qui tient forcément à cœur du dernier rempart binchois, puisqu’à l’aller la RUS Rebecquoise était venue s’imposer 2-4, même si depuis lors bien de l’eau a coulé sous les ponts et que les trajectoires de chacune des équipes n’a pas forcément été celle envisagée à ce moment-là de l’année.

"C’est sûr que je suis parfois étonné de voir que nous sommes devant Rebecq au classement." confie Damien Lahaye, avant de poursuivre: "En début de saison, avec le groupe que Rebecq avait formé, on pensait vraiment qu’ils allaient jouer le titre. Mais force est de constater que la sauce n’a pas si bien pris que cela. Le changement de coach leur a visiblement fait beaucoup de bien, mais ils ont accumulé un retard de points durant leur passage à vide trop important que pour pouvoir encore envisager quelque chose. C’est dommage, car vu les qualités du groupe, il y avait clairement quelque chose à faire. De notre côté, je ne sais pas si cela a été une surprise pour les observateurs, mais je pense qu’on réalise une très belle saison. On a eu une période de moins bien avec un 0/12, mais nous avons été capables de relever la tête et de nous relancer pour vivre une fin de saison plus passionnante que simplement en roue libre. Il y aura de l’enjeu ce soir à Rebecq et ce n’est pas plus mal !"

Les supporters ne l’ont pas oublié

Quoi qu’il en soit, compétition ou pas, il est fort à parier que les supporters locaux réserveront un bel et chaleureux accueil à Damien Lahaye, qui a lui aussi laissé que de bons souvenirs tout au long de ses trois années passées sous la vareuse rebececquoise !