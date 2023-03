Coupe de Brabant: Le Speedy dans la peau de l'outsider

Début janvier, le Canter admonesta une correction aux Brabançons avec +19. L’équipe de Ridouan Aladdin a progressé mois après mois et sera le favori de la finale. "Je ne peux pas vous dire si Schaerbeek fait figure d’épouvantail. Je sais qu’on a les armes pour les concurrencer mais tout le monde devra être au top de sa forme chez nous", prévient Alex Sempels qui a encore observé l’adversaire en demi-finale.

"Le Canter est très fort défensivement et bien organisé devant. Ils savent attaquer une zone et sont vifs en transition. L’ensemble est bien coaché et ultra-discipliné. On n’est pas favoris mais on n’y va pas en victime consentante. J’aime ce rôle d’outsider d’autant plus qu’on ne nous a jamais cités parmi les favoris cette saison. Hors on est en finale de Coupe et toujours en course pour les play-off."

Maxime Depuydt, coach (partant) de Braine 2001, voit, pour sa part, le Canter gagner. "Le Speedy est une équipe très expérimentée ce qui peut faire la différence avec des joueurs présents dans le circuit depuis quelques années. À l’intérieur, ils ont un poids lourd avec Achille Tasiaux mais en face, ça répond solidement aussi dans ce secteur donc ça se vaut à ce niveau-là. Je pense que la jeunesse et la vivacité à tous niveaux du Canter feront la différence notamment la pression 40 minutes durant que les Schaerbeekois sont capables de mettre en défense. Je crois que Mont-Saint-Guibert a une carte à jouer défensivement en présentant une zone. Il y a très peu de shooteurs voire pas du tout au Canter."

Le Speedy a rempli un car et plusieurs voitures feront le déplacement au Hall des Sports de Neerstalle à Uccle. "Nos U21 jouent en finale face à l’UAAE juste avant nous. Ils resteront nous supporter. Sinon, le bouche-à-oreille a bien fonctionné dans le club", prévient Alex Sempels.

Le Basket Club Genappe Lothier de Christophe D’Hondt jouera la finale des dames ce samedi (19 h 30) face à l’Asa Saint-Hubert. Florent Rayez, le coach waterlootois de l’ASA, rêve de vaincre le signe indien. Dans la peau de joueur, d’assistant ou de coach, il a en effet disputé (et perdu) quatre finales de Coupe au cours des cinq dernières années.