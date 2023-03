Cinq arrivées à Villers, deux à Perwez

Cela bouge à Villers. Cinq joueurs ont prolongé: Kevin Vusselot, Charlie Van Roy, Hugo Nachtergael, Timothy Vandamme et Tristan De Bever. Trois jeunes vont intégrer le noyau A: Brieuc Goffaux, William Godfroid et Bryan Delplace. Au niveau des arrivées, le club annonce ses cinq premiers transferts: Quentin Serez (Ophain), Selim Arikan (Frasnes), Samir Khamouss (ES Braine), Jonathan Bruno (Jodoigne) et Guy-Roland Niangbo (Chastre).