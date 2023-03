Carton plein pour les nageurs rixensartois au Challenge des débutants

Il y avait énormément de monde à la piscine de Rixensart pour cette troisième manche, à la fois dans l’eau mais aussi dans le public. "Nous avons placé cent chaises. Elles sont toutes occupées et de nombreuses personnes sont debout", indiquait Philippe Laviolette, le président du club.

Les nageurs licenciés nés de 2013 à 2016 sont admis dans le challenge, à condition d’être non licencié en compétition. Les nageurs licenciés après le début du challenge peuvent poursuivre la saison en cours. Les nageurs participent à trois courses maximum par journée, les nageurs nés en 2013 et 2014 peuvent participer aux épreuves prévues sur 100 mètres, ouvertes dès la deuxième manche. Les nageurs reçoivent des points en fonction de leurs résultats, ceux-ci sont cumulés sur le total des cinq manches.

Le Swimming Club de Rixensart alignait 36 nageurs dimanche. "C’est un record. À Woluwe et à Saint-Gilles, nous avons déplacé une vingtaine de nageurs. Nous en avons ici 4 nageurs qui ont entamé la compétition en cours de saison, les autres viennent tous de l’école de natation", indique Coralie Thiry, responsable du groupe des nageurs. "Nous avons insisté auprès des parents pour que les jeunes viennent se tester lors de cette compétition."

Les jeunes rixensartois ont récolté douze médailles d’or, six médailles d’argent et neuf médailles de bronze. "Ce n’est pas le plus important. Le but est avant tout qu’ils terminent les courses sur lesquels nous les avons engagés."

Les nageurs de l’Aquabla Braine-l’Alleud, l’autre club de la région engagé dans le challenge, ont décroché 14 médailles d’or, 16 en argent et 16 en bronze. C’est à Braine-l’Alleud que se déroulera la cinquième manche, le 4 juin prochain.