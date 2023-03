Braine - Malines, une répétition avant la finale des play-off ? "Si l’état d’esprit ne change pas, il n’y aura pas de finale"

Un constat fâcheux avant d’entamer la dernière ligne droite de la saison. Le collectif était pourtant la force de cette équipe et la seule chance de pouvoir espérer reprendre à Malines le titre de champion de Belgique. "L’état d’esprit a totalement changé, regrette Frédéric Dusart. Et là en ce moment, on n’a pas l’état d’esprit pour aller en finale des play-off."

Pour rappel, les Castors affronteront Waregem en quart de finale (5 et 7 avril, belle éventuelle le 9), avant de peut-être retrouver en demi-finale une équipe de Namur qui les a déjà battus cette saison. "Il faut une remise en question individuelle, or ce n’est pas le cas pour l’instant", peste le coach brainois.

Rien n’est toutefois perdu, mais un sursaut d’orgueil des Brainoises est attendu. Et cela, dès ce vendredi soir, face à Malines pour la dernière journée de championnat de la phase régulière. Certes, c’est une rencontre dénuée du moindre enjeu, quoiqu’il arrive Malines restera premier et Braine deuxième. Mais elle pourrait avoir un impact psychologique dans les rangs brainois en cas de succès. "C’est bien d’avoir un match de ce niveau avant d’entamer les play-off, souligne le stratège français. Mais j’espère que les filles vont montrer un visage plus conquérant que celui montré en finale de la Coupe de Belgique (NDLR: Braine s’est incliné 52-67 face à Malines). À nous de montrer qu’on peut rivaliser avec cette équipe plus qu’une dizaine de minutes. Certes, on ne boxe pas dans la même catégorie que Malines, mais je refuse de tomber dans le fatalisme."

Espérons pour les supporters brainois que le message aura été entendu…