200 enfants annoncés samedi au Kids de Gastuche

Un défi relevé par les Gréziens qui proposent donc une journée dédiée aux enfants. Une bonne chose quand on voit le développement de la discipline dans la province avec trois écoles VTT et autant d’organisations pour ces jeunes. Samedi, un tracé plutôt physique que technique sera proposé aux participants, avec des tracés ludiques, même si le terrain pourtant sablonneux est rendu gras avec la pluie de ces derniers jours.

La journée débutera avec les U9 (2016 et 2015) à 11 h 30, puis les U11 à 12 h 30. L’après-midi, les U13 et U15 compléteront le programme à 14 h 30 et 15 h 30. Si les formalités administratives sont prévues au local des Blancs Gilets, chaussée de Wavre 341, les épreuves auront lieu à un bon kilomètre de là, au lieu-dit des 4 pylônes où, vu la météo, des tonnelles seront installées à côté du bois, et la zone sera interdite à la circulation pour la journée.

Du côté du club organisateur, les bénévoles se mobilisent pour faire vivre une belle journée sportive aux jeunes sportifs.

"En tant qu’école VTT, il est important pour nous de proposer ce genre d’organisation, ce qui permet aux enfants de découvrir une autre facette de leur sport favori. Nous n’avons par contre pas de prétention en termes de résultat, le but est de venir participer avec plaisir, de se retrouver avec les copains, et surtout, de donner le meilleur de soi-même. Et si une bonne place est obtenue, tant mieux."

Plus d’informations sur la page Facebook "Kids Challenge Gastuche (Grez-Doiceau)"