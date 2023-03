Tour final de P3D: Huppaye et Grez B sont bien partis

Si les Gréziens ne gagnent pas la tranche, le quatrième et le cinquième iront au tour final. Un succès contre Jodoigne dans dix jours et Huppaye sera d’office de la partie. "Je suis satisfait de la combativité qui nous a permis de gagner un match compliqué contre Perwez. Là, on est bien parti et il nous faudra encore un succès pour assurer", note Marc Warnant (T1).

Ronvau et Perwez y croient encore

Ronvau ne peut plus gagner la tranche et n’a plus son sort en mains, même s’il gagne sa dernière rencontre dans dix jours. "Quand on mène 1-3 au repos, on ne peut jamais faire un nul à Limal, analyse Jean Paul Dos Santos (T1). Walhain sera un gros match pour finir mais on jouera le coup à fond."

Perwez B, possède encore une chance d’aller au tour final mais doit réussir un 6/6 et espérer des faux pas cumulés d’Huppaye (si la 5e place n’est pas qualificative), de Grez et de Ronvau. "Deux joueurs n’ont pu rentrer qu’à la pause (pas de carte d’identité) à Huppaye, sans quoi on prenait un point, estime Didier Liroux (T1). Rien n’est perdu car les autres n’avancent pas non plus et si on gagne face à Jodoigne, on passe devant Ronvau."