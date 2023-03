Pascal Hendrickx : "L’avenir de Beauvechain passe par ses jeunes"

Notre interlocuteur, qui a repris la présidence en septembre dernier, est lié au club depuis qu’il est enfant et il a joué durant quinze ans pour son blason. "Notre politique, pour le futur, c’est d’amener des joueurs de chez nous en équipe première car personne n’est payé et l’avenir de Beauvechain passera par ses jeunes, peut-être juste en y ajoutant deux ou trois éléments extérieurs. Nous avons une équipe U17 très performante, certains vont déjà évoluer en U19, et on attend ces joueurs en première d’ici trois ou quatre ans."

Alors que pas mal de changements sont annoncés au niveau de l’effectif, Pascal Hendrickx confirme la reconduction de Jabran Albahtouri en vue du prochain exercice. "On va essayer de faire mieux que cette année tout en attirant quelques joueurs dont certains ont déjà donné leur parole."

Jabran Albahtouri entamera donc sa cinquième saison à la tête des Aviateurs.

En attendant, l’équipe dispute son dernier match, ce dimanche, face à Grez B. "On n’a plus rien à jouer mais on est à domicile et j’ai à cœur de terminer la saison par une victoire en sachant que Grez est capable de battre les premiers, un sort qu’on avait d’ailleurs subi à l’aller", rappelle le T1.