Les jeunes se sont entraînés avec la fédé à Tubize

Trois groupes étaient formés ce mercredi. "J’ai donc géré les U12-U15 pour une séance de 47 kilomètres dans la région de Tubize. On a réalisé un excellent travail avec au programme les relais (file montante, descendante), se cacher du vent, les sprints et rouler deux par deux en tenant bien sa droite. Au final, je peux dire que les objectifs sont atteints."

Quant aux autres catégories, les cadets ont pu aller grimper le mur de Grammont pour un total de plus de 70 kilomètres, alors que les juniors et espoirs ont roulé plus de 110 bornes. "C’est une initiative de Ludovic Draux et on constate que le succès est au rendez-vous. C’est déjà le troisième mercredi, et à chaque fois, nous pouvons compter sur une bonne quarantaine de coureurs. Une fois ce tour de Wallonie réalisé, on réfléchira si l’expérience sera renouvelée. Mais d’ores et déjà, on peut dire que ces entraînements plaisent aux coureurs."

De son côté, Sandra Degueldre, monitrice indépendante, a repris intensément le vélo depuis l’hiver dernier pour assurer ces séances. "J’ai même perdu 10 kilos depuis, mais c’est important d’être sur le vélo pour dispenser les conseils, corriger les petites erreurs et pouvoir réagir directement lorsque l’on constate certaines choses."

Outre ces séances avec la FCWB, on retrouve également Sandra avec Ludivine Henrion puisqu’elles organisent aussi toutes les deux des entraînements FCWB pour les filles en routes et en VTT.