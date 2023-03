Après l’amical d’hier à Taviers, "on prendra ces deux derniers matches, à commencer par Perwez, avec un mix entre les sept ou huit joueurs restants et les jeunes, et l’objectif de prendre encore l’un ou l’autre point", note Frédéric Stoffelen (T1).

Chastre B

Dernière sortie de la saison ce dimanche. "Ce sera compliqué car Wavre-Limal est une belle équipe mais on va essayer de faire notre maximum et avec les moyens du bord afin de déjà livrer une bonne prestation", souligne Jonathan Fadeur (T1).

Wavre-Limal B

Après le partage spectaculaire contre Ronvau, "je compte faire tourner l’effectif lors de notre déplacement à Chastre afin de donner du temps de jeu aux retours de blessures et à ceux qui en ont moins reçu", indique Mohamed Riani (T1).

Mont-Saint-Guibert

Déplacement à Walhain: "On espérait qu’ils ne soient pas encore champions pour les embêter encore un peu, sourit Gaël Vanderbrugge (T1). On fera au mieux mais sans prendre de risque avec les retours de blessures en vue du tour final."

Walhain

L’équipe ne se sera pas entrainée cette semaine. "On a donné un peu repos aux guerriers qui ont bataillé pendant dix mois, lance Mathieu Michielsens (T1). Mais, on ne se présentera pas en roues libres car on prend Mont-Saint-Guibert au sérieux."

Orp-Noduwez

L’équipe clôture sa saison contre Incourt. "J’espère récupérer une partie des joueurs face à un adversaire pas mieux loti que nous au niveau effectif, et mon but est d’offrir une victoire au club avant de partir", signale Gaëtan Gramme (T1).

Incourt

Le succès de l’aller contre Orp "est un bon souvenir dans un match maitrisé dans l’ensemble, se souvient Vincent Charlet (T1). On a beaucoup d’absents et des suspendus (Bounougou, Hoedenaeken, Pierquin), mais on va essayer de faire au mieux."

Mélin

Repos ce week-end puis amical, la semaine prochaine, à Stéphanois. "Si on gagne dans dix jours à Incourt, ce deuxième tour aura vraiment été magnifique même si essayer de rester invaincu est un peu usant à force", constate Benoit Lamine (T1).