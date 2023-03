Waterloo B

Un 6/6 lors des deux dernières journées et l’équipe ira au tour final. "Le nul entre les Lion’s et Olympic nous arrangeait bien, avoue José Ngoyi (T1). Là, on est assez confiant car l’équipe tourne bien et le noyau s’agrandit avec les retours de Kabobo, Delaunoit et Mollo."

Genappe B

Troisième match de la semaine pour l’équipe qui clôture sa saison face au dernier. "J’espérais un 9/9 pour finir, ce ne sera pas le cas, mais il est important pour moi de partir sur une victoire et pour le groupe de terminer sur une note positive", avance Gary Illegems (T1).

Nivelles B

Après avoir gagné contre Ophain, "où l’on a eu la chance qui nous a fait défaut jusque-là, on espère être aussi prolifique à Ixelles qui reste sur un forfait mais qui devrait s’aligner chez lui", note Cédric Musette (T1). Azaizaoui rentre de suspension, Rydley est blessé.

Braine-Waterloo

Après le 6/6, "on peut créer la surprise, estime Fabrice Deman (T1). On avait perdu contre Etterbeek et on continue notre rôle d’arbitre pour le titre. Clabecq a moins facile qu’au début dans les chiffres, on n’a pas de pression et on peut leur gâcher un peu la fête."

Waterloo Lion’s

6/6 impératif pour aller au tour final. "On espère que nos deux concurrents vont s’accrocher et il faudra alors gagner à Waterloo pour clôturer, analyse Alain Nzanza (T1). Mais le Léo est une drôle d’équipe capable d’accrocher les meilleurs." Ellatifi est suspendu.

Ittre

Le groupe est au repos ce week-end après avoir assuré sa troisième place. "On va disputer un match amical contre la P2 de Braine-le-Château la semaine prochaine et on en aura encore un avant le tour final afin de remettre tout le monde en jambes", souligne Gaëtan Sempoux (T1).