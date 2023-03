Le Brainois Noah Di Pietro transféré à Sokah Hoboken

Le pongiste d’Orp-le-Grand, trentième joueur belge, pourra s’entraîner à Louvain avec les élites de la VTTL, l’aile flamande de la fédération. "Marc Gijs, président de Hoboken, est aussi président de la VTTL. Il s’est arrangé pour que Noah puisse s’entraîner avec les meilleurs joueurs néerlandophones", poursuit le papa.

Le joueur avait plusieurs choix: Minerois, Vedrin, Diest, La Villette. "À Hoboken, il bénéficiera d’un cadre d’entraînement comparable à celui qui a été mis en place pendant trois ans à Braine-l’Alleud."

De B4 à B0 à Braine-l’Alleud

Il y a trois saisons, Noah Du Pietro quittait Limal Wavre pour Braine-l’Alleud dans le but d’évoluer en nationale 2. Il était alors B4. Ses trois saisons passées à Braine-l’Alleud lui ont permis de monter B0 cette saison. "Je me suis vraiment épanoui à Braine-l’Alleud, tant sportivement qu’humainement. C’est avec tristesse que je quitte le club. À 17 ans, j’ai la possibilité d’évoluer à un niveau supérieur que Braine-l’Alleud ne sait pas m’apporter et cela pour des raisons justifiées. Braine-l’Alleud a tout mis en place afin de me permettre d’avoir mon niveau actuel."

Le club brainois, en lice pour le titre en nationale 1 il y a quelques semaines, a annoncé que comme club amateur, il ne lui était pas possible de répondre aux exigences de l’élite.