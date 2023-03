Et quelle apothéose puisque le titre des U17 provinciaux est le premier de l’histoire du club. "C’était mon discours avant notre dernier match. Les jeunes pouvaient écrire l’histoire du club et ils l’ont fait", savoure le coach Bruno Chrétien.

Et de quelle manière. Après un match à rebondissements remporté 2-1 face à Lasne-Ohain, les Chaumontois sont champions et évolueront en interprovinciaux la saison prochaine. "Le secret de notre réussite ? Une équipe très soudée, lance sans hésiter le capitaine Samuel Cantaert. Nous avons toujours joué ensemble avec un coach qui a su conserver de la motivation et on mérite notre titre. Le championnat était équilibré avec pas mal d’équipes de notre niveau mais il fallait bien que cela passe une fois pour nous. L’objectif de décrocher le titre est atteint. C’était notre saison."

La prochaine sera plus compliquée en U19 interprovinciaux. "On va découvrir un autre niveau et surtout rencontrer de nouvelles équipes."

Pour Bruno Chrétien, "la chance du champion était avec nous contre Lasne-Ohain. Ils ont frappé sur le piquet, j’ai un défenseur qui a sauvé un ballon à même la ligne, ils ont eu un exclu et on a égalisé sur penalty alors que nous étions menés 0-1. Maintenant, sur l’ensemble de la saison, on n’a pas volé notre titre."

Invaincus sur le terrain

Effectivement car hormis une défaite sur tapis vert contre Stéphanois alors que l’équipe menait 3-0 avant que le match ne soit arrêté à quatre minutes de son terme, les champions n’ont pas été battus. "On peut aussi parler de notre beau parcours en Coupe de Belgique. On a éliminé les Francs Borains en quarts de finale avant de tomber contre le RFC Luingnois en demi-finale. Cette superbe saison est le résultat de nombreux sacrifices et ce fut dur physiquement et mentalement", ajoute le coach qui entraîne une bonne partie de ses joueurs depuis maintenant neuf ans. "Ils étaient déjà avec moi au CS Biergeois et ils m’ont suivi au Ronvau. D’autres nous ont aussi rejoints en cours de route."

Pour les U17 du Ronvau, c’était le moment ou jamais de monter pour découvrir les séries interprovinciales en U19. "L’objectif sera de s’y maintenir et j’en profite pour lancer un appel afin d’étoffer le noyau. Si des jeunes veulent nous accompagner dans l’aventure, ils sont les bienvenus."

Le noyau champion : Mattéo Chrétien, Aurélian Czyz, Samuel Cantaert, Baptiste Schraepen, Benjamin Poncelet, Tom Robert, Ziyad Raqi, Marius Ledent, Thomas Demaret, Nicolas Demaret, Mathias Priem, Louis Volck, Matheo Chaidron, Ayrton D’Ans, Artur Magalhaes de Noronha, Matteo Errembault, Joachim Philippart, Nathan Michaux, Thomas Thyrionet.

Staff: Bruno Chretien (T1), Michel Demaret (délégué).