Tour final en P1: pour qui le dernier ticket ?

Kosova, Lasne-Ohain et Genappe ayant validé leur ticket d’entrée, il ne reste donc plus qu’une place disponible et celle-ci se jouera entre le Sporting Bruxelles (cinquième avec 46 points) et Grez (sixième avec 44 points). Hasard du calendrier, les deux prétendants se rencontrent ce dimanche pour une confrontation qui risque d’être décisive. Les deux formations ont potentiellement leur sort entre leurs mains, une victoire bruxelloise enverrait les troupes du Petit Chemin Vert au tour final alors qu’un succès grézien signifierait un duel à distance lors de la dernière journée. "L’ambition est clairement de remporter les deux derniers matchs pour s’assurer une place au tour final et ainsi remercier comme il se doit Sergio Palavicino. Même si l’exode de pas mal de joueurs est confirmé, il y a des compétiteurs et des gagneurs dans le noyau et je suis certain que le groupe va tout donner. Nous nous étions inclinés 1-2 lors de la manche aller alors que nous menions encore à cinq minutes du terme et le sentiment de revanche sera présent", insiste le T2 Sébastien Eggerickx.

Sébastien Eggerickx (T2) quittera, lui aussi, le club

Actuel bras droit de Sergio Palavicino, Sébastien Eggerickx fera également ses valises en fin de saison. Actif au club depuis six saisons et T1 l’année dernière de la P3, il souhaite donner un second souffle à sa carrière de coach. "Passer une saison aux côtés du maestro Palavicino m’a fait gagner des années d’expérience. Son attitude toujours très professionnelle, ses connaissances et son sens tactique m’ont été profitables et je souhaite maintenant voler de mes propres ailes. Les défis ne me font pas peur et je suis ouvert à bon nombre de challenges pour la saison prochaine."

