Retour en photos sur le titre de Walhain en P3D et sur ce que le coach pense de ses champions

Brieux Koninckx: "C’est la classe à l’état pur ! Toujours présent et de bonne composition."

Florian Ernst: "Jeune et ambitieux, il est toujours le premier à rendre service."

Cédric Veronnez: "C’est le fantôme des entraînements (rires) !"

Johan Ducornait: "Le futur président de Walhain (boutade) !"

Louis Demey: "La classe à l’état pur, lui aussi. Humainement, très gentil. Sportivement, il n’a rien à faire en P3."

Pierre Paccagnini: "Un garçon en or, toujours là pour ses coéquipiers et sans jamais râler."

Benjamin Moinil: "Lui, c’est Monsieur sketches !"

J awad Tahraoui: "La chèvre, un exemple à respecter car il travaille et encourage, que ce soit du banc ou sur le terrain."

Odier Palange: "Notre capitaine, respecté de tout le groupe, a soufflé le chaud et le froid mais il a toujours donné ce qu’il pouvait."

Quentin Duhem: "C’est vraiment le futur de Walhain. Son seul défaut est d’encore trop lever le pied mais il a une marge de progression incroyable."

Jonas Christophe: "C’est le fanfaron de l’équipe, râleur, mais toujours présent quand il faut."

Aldwin Misson: "Le tank, le Hulk, un mec incroyable qui livre une prestation cinq étoiles chaque week-end."

Yanko Royen: "La poule de muscles (il comprendra) qui a eu un peu dur à s’identifier au groupe mais il est irremplaçable à sa place."

Bastien Koninckx: "Toujours ultra-motivé, je le recommanderais dans chaque groupe. On avait un deal avec lui pour qu’il ne s’entraîne qu’une fois par semaine et il a toujours respecté ça."

Loïc Frys: "On a été le chercher à Chastre où il ne jouait quasi pas. Il a beaucoup trop de cheveux mais il a une belle marge de progression."

Jérôme Joiret: "Monsieur buts qui les enfile comme il enfile les bières (rires) !"

Maxime Meys: "La Boule, lui qui a toujours le crâne rasé, un mec incroyable qui a mis du temps à s’adapter mais qui est un exemple à suivre."

Pierre Scherrens: "Pilou possède une top mentalité, il est rageur et joue avec ses armes."

Le staff: "Je remercie tous ses membres d’avoir produit le travail qui a engendré notre sacre, et plus particulièrement notre kiné Manon qui était là tous les mardis, jeudis et dimanches."