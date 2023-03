P3B : Patrick Longfils intègre le staff d’Ophain B

Du côté du président Guy Scolas, "je connais Patrick depuis pas mal de temps, il a déjà coaché chez nous pendant deux ans (entre 2013 et 2015, NDLR) et même s’il y avait eu quelques soucis sur la fin, nous avons toujours eu un bon contact. L’objectif étant d’incorporer de plus en plus de jeunes, c’est bien d’avoir une doublette de coaches qui, je pense, formeront un top duo car ils ont la même mentalité."

"Une revanche après Nivelles"

Patrick Longfils est ravi de revenir à Ophain. "Le président m’a contacté car son entraîneur souhaitait quelqu’un pour travailler avec lui. On s’est rencontrés à plusieurs reprises et je le sens bien car Michaël est un charmant garçon. Je ne serai pas là pour l’étouffer mais pour apporter mon expérience aux jeunes et dans la gestion d’un groupe. Ophain est un club bien structuré, convivial et avec des gens humbles. J’y ai d’ailleurs déjà entraîné et comme j’habite Ohain, je me rapproche encore un peu plus de chez moi. C’est un beau défi et ce sera pour moi une revanche après ce que j’ai connu à Nivelles cette saison."

Sur le plan sportif, "on n’aura aucune pression puisque l’objectif est de former les jeunes afin d’en intégrer l’un ou l’autre en équipe première. On travaillera donc avec une équipe très jeune. Car il y a du talent à Ophain avec des gars qui jouent bien au ballon mais qui manquent encore d’expérience. C’est pourquoi, je prendrai quelques éléments avec moi pour mieux les encadrer."