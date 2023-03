P2B: Tanguy Steens rejoint la RUS Ophain

Après des passages par Walhain, Waterloo et Genappe, Tanguy Steens revient dans le Brabant wallon. Après une saison passée du côté de Gilly (P1 Hainaut), il a signé en faveur de la RUS Ophain pour la saison prochaine. Il est le cinquième transfert entrant acté par le club. "Je suis très heureux de pouvoir rejoindre la RUS Ophain pour la saison 2023-2024. Le projet et les ambitions du club ont fait que je ne me voyais pas autre part qu’à la RUS Ophain. Je suis excité à l’idée de commencer cette nouvelle aventure. Je suis convaincu qu’ensemble, nous arriverons à atteindre les objectifs fixés par le club. Merci au club pour la confiance", indique-t-il.