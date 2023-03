"Je suis très satisfait et le club l’est aussi car il y a eu une fameuse évolution ces deux dernières années avec un grand engagement des filles à Beauvechain, un groupe très soudé et une terrible ambiance, souligne le président, Pascal Hendrickx. Mais ce titre est aussi le résultat du travail de Grégory Collée grâce à qui le rendement des joueuses est passé de 10 à 80% en trois ans."

La section féminine est en plein boum et le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "François Simon et Simon Billet sont fort axés sur le foot féminin et le travail de toute une équipe devrait nous permettre de créer une deuxième équipe en P3 dans deux ans, si ce n’est pas la saison prochaine. À l’image de quelques U16 qui vont monter dans le noyau, je pense que l’avenir se présente bien. Mais si on est déjà en négociations avec quelques joueuses susceptibles de venir renforcer le noyau, on fera confiance aux filles ayant accroché le titre car elles méritent toutes de connaître la P2."

Grégory Collée, 15 ans après son père

Grégory Collée, de son côté, est un entraîneur comblé. "J’ai repris cette équipe il y a deux ans et demi, un peu par hasard. On se prenait des 15-0 et des gens se moquaient de nous. Mon plus grand plaisir est d’avoir fait évoluer ces joueuses et si on ne s’attendait pas à être champion au départ, on est récompensé par tout le travail fourni. Notre force, c’est qu’il n’y a pas de star mais des plus anciennes encadrant les jeunes avec l’envie de progresser ensemble. Et à titre personnel, je suis champion avec les filles quinze ans après que mon père l’ait été avec les hommes. C’est une grande fierté !"

Pour la saison prochaine, "le but sera de se sauver le plus vite possible. On a déjà fait de bons résultats contre des P2 lors de matches amicaux et avec le recrutement de deux ou trois joueuses qui apporteront un plus, je pense qu’on aura l’équipe pour y arriver."