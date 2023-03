Clap de fin pour Arnaud Lambert à La Hulpe

Le futur ex-mentor des Vert et Blanc ne pouvait en tout cas pas rêver meilleur timing pour prendre congé du matricule 178. Les deux équipes premières du club réalisent chacune une formidable saison et toutes deux ont les cartes en mains pour se qualifier pour le tour final. Rien que ça ! "Pour les 100 ans du club, ce serait incroyable que les deux formations participent au tour final. Nous sommes dépendants de l’équipe A qui doit absolument s’y qualifier pour y prendre part mais tout est possible. Un 3/6 sera suffisant de notre côté pour assurer notre sixième place mais on fera les comptes lorsque la saison sera terminée. Nous sommes à notre place au classement et cette bonne collaboration avec la P2 aura été bénéfique pour tout le monde."

Arnaud Lambert prendra la direction du FC Walhain la saison prochaine et deviendra le T2 de Cédric Verté en P2. Un projet tombé à point nommé pour celui qui hésitait entre continuer le coaching mais de manière moins assidue ou carrément arrêter. "Cette demande de Cédric Verté, qui est d’ailleurs mon cousin, est arrivée au bon moment. On s’entend parfaitement bien tous les deux et mon rôle sera de l’épauler du mieux que je peux et d’effectuer la liaison entre les joueurs et le staff. Je coache depuis l’âge de 16 ans, j’ai donc une belle expérience dans la gestion d’un noyau et je suis certain que l’on va faire du bon boulot et viser l’objectif de la première partie de tableau en P2."