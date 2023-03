Sébastien Pirotte est formel: "Waterloo veut monter en P1"

Une fois n’est pas coutume, Sébastien Pirotte n’a pas marqué, lui qui domine le classement des buteurs de la série avec 38 roses à son compteur. "J’ai pour habitude de marquer une vingtaine de goals par saison, remarque l’attaquant qui évoluait à Tervuren la saison dernière. Je n’ai jamais marqué autant et je me suis fixé comme objectif d’atteindre les 40 buts cette saison. Dimanche, j’aurais pu marquer mais le gardien de Chastre a sorti quelques gros ballons. Maintenant, je suis content de ma saison. Je m’entends bien avec Laurent Jamotte devant et on possède une bonne équipe."

Qui serait mieux en P1 qu’en P2… "Un club comme Waterloo doit évoluer en P1 et Waterloo veut monter, assure son buteur. C’était l’objectif en début de saison et il n’a pas changé. Et si cela doit passer par le tour final, on le jouera pour le gagner."

Mais la route la plus directe vers la P1 serait de décrocher le titre. "On a un point de retard sur Auderghem et un calendrier moins favorable puisque l’on joue maintenant à Rebecq B que l’on avait battu mais qui nous avait fait mal à l’aller puis ce sera le choc contre Saintes. Le calendrier n’est pas facile mais on ne doit pas regarder chez les autres et on ne sait jamais ce qui peut se passer…"