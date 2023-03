P2B: La Hulpe reçoit Braine B avec des vues sur le tour final

Mais malgré sa saison exceptionnelle, l’équipe pourrait louper le tour final. "Ce serait une déception pour nous, le staff, mais surtout pour les joueurs."

En tête de la troisième tranche, Braine B est le mieux placé pour décrocher le quatrième ticket pour le tour final. "On doit les battre dimanche, résume Stéphane Vandorpe, qui pourra compter sur le retour de ses quatre suspendus du dernier week-end. Et encore, ce ne sera peut-être pas suffisant…"

Braine B a les cartes en mains. "Il nous reste deux finales à La Hulpe puis contre Stéphanois. Si on les gagne, on est au tour final. On a la chance d’avoir notre destin entre les mains mais il est clair qu’un gros morceau nous attend dimanche. Ce qui est bien, c’est que tout le monde doit jouer le jeu en cette fin de saison. Moi, j’adore ça et je vis le foot pour ces moments-là", lance Axel Smeets qui sera privé de Nilson qui est suspendu.