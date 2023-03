Mike Brassart: "Une saison en deux temps. Polyvalent, travailleur et toujours la bonne attitude."

Yasser Chalal: "Buteur décisif contre Etterbeek. Vista, technique et beaucoup d’élégance dans le jeu."

James Fozin: "Quelques buts décisifs mais on reste sur notre faim. Bon vivant, travailleur et bonne mentalité."

Mirko Gajanovic: "Monsieur penalty. Sang-froid, très professionnel, toujours présent et mentalité exemplaire."

Romain Gérard: "Sobriété et efficacité. Un grand bosseur rarement pris à défaut."

Jordy Hervera Rey: "Très bon relayeur, constance, régularité et mentalité irréprochable."

Gauthier Lambert: "Le plus jeune et la plus belle frappe de l’équipe. Bonne adaptation à la P1."

Mathias Larotonda: "Un jeu long impressionnant. Polyvalent, travailleur, arracheur de ballons et fougueux."

Thomas Leblois: "Polyvalent, sobre, efficace et très bonne mentalité."

Sidya Ndione: "Une vitesse incroyable, un diamant brut. Joueur doté d’un haut potentiel qui se complique trop la vie sur le terrain."

Romain Pletinckx: "Assurance, tranquillité et charisme. Il n’a raté aucun match. Dernier rempart de la meilleure défense de la série."

Adam Salles: "Mister assists. Expérience, mentalité, technique et métier. Hygiène de vie exemplaire."

Timothy Salvi: "Pilier du premier tour au sein de la défense puis blessé. Robuste et fort dans les duels."

Ernest Sanwo: "Très bon en début de saison avant de se blesser. Beaucoup d’expérience et de présence dans les duels."

Scott Siroux: "Goleador et travailleur. On a retrouvé le vrai Scott au second tour après quelques blessures."

Yannick Van Malderghem: "Un potentiel énorme et une technique au-dessus de la moyenne."

Nicolas Vanderhaegen: "Une solide patte gauche, très bonne mentalité et toujours régulier."

Olivier Verdeyen: "Un top joueur, un modèle dans tous les domaines. Expérience et sobriété."