La finale de la Coupe de Brabant déplacée au 23 avril !

Le terrain des Boscailles est en mauvais état et dans de telles conditions, y disputer une finale de Coupe de Brabant ne serait pas idéal. La finale entre Perwez et Auderghem étant programmée le dimanche 9 avril, le délai est trop juste que pour remettre la pelouse en état. Afin de régler le problème, le CP Brabant a décidé de reculer la finale de 15 jours pour la reprogrammer au dimanche 23 avril. “On voulait rester dans le Brabant wallon après avoir disputé les finales précédentes à Bruxelles et rester à Walhain car on s’est engagé avec le club et une parole reste une parole, précise Marc Roosens. La seule solution était donc d’avoir plus de temps pour remettre le terrain en état. ”