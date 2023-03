Peu de changements à Limal

Charlotte Caro va partir au Portugal en septembre et octobre pour pratiquer le windsurf, discipline dans laquelle elle est instructrice. On ne sait pas encore si la jeune fille restera en nationale 2, rejoindra la nationale 3 d’Alain Baugniet ou si elle quittera le club. "Nous voulons jouer avec quatre centrales la saison prochaine. Cette saison, suite aux blessures, nous avons aligné Simone Dalne au centre. Avec Tessa Lecrit et Eléonore Verschaeren qui restent, et l’arrivée de Céline Gautier, l’équipe dispose actuellement de trois centrales."

Émilie Limbourg, Simone Dalne, Camille Evrard, Cassandra Ausloos et Constance Hinck ont confirmé leur présence la saison prochaine.

Le club a l’ambition de monter en nationale 1. Il a décidé de resserrer les boulons au niveau des entraînements. "Avec Marc Lechien qui arrive, nous allons nous montrer plus rigoureux au niveau de la présence aux entraînements." Marc Lechien devrait prochainement rencontrer les joueuses.