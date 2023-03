Noël Levêque tire sa révérence après 35 ans de présidence du CABW

Ce passage de témoin et ce clap de fin sont l’occasion de retracer le parcours de cet ancien professeur de primaire, qui aura consacré quasiment l’entièreté de sa vie à ses deux passions, l’enseignement et surtout l’athlétisme.

Noël Levêque, ça y est, le moment est venu de passer le témoin. Vous aviez annoncé votre "retraite" du poste de président en février dernier, décision qui devait être actée lors de la prochaine AG, prévue ce mardi soir, vous n’avez donc pas changé d’avis ?

Non, ma décision est prise déjà depuis un petit moment. D’ailleurs, cela fait déjà quasiment un an que Bernard De Longueville officiait en tant que président intérimaire, pour me soulager quelque peu de la fonction. Depuis la période du Covid, je ne suis plus très en forme. Si physiquement, tout va bien, c’est davantage dans la gestion de mon stress que je fatigue quelque peu. Je n’ai plus envie d’assister à des réunions, je n’ai plus envie de devoir régler des problèmes et de m’occuper d’autant de tâches administratives. Le Covid m’a pris énormément d’énergie, il a fallu tout réorganiser, s’arranger pour s’assurer que les athlètes puissent continuer à s’entraîner, se couper en quatre pour leur bien, tout cela m’a vraiment fatigué. Et puis je suis quelqu’un de stressé à la base, j’angoisse énormément pour toutes sortes de choses, et cette fonction de président n’arrangeait rien à ce stress permanent. J’ai 75 ans maintenant, et il était temps que je fasse un petit pas de côté. En revanche, je compte bien continuer encore quelques années à entraîner. Ça, je ne suis pas encore prêt à arrêter ! (rires)

35 années de présidence, c’est quasiment une deuxième carrière complète ! Quel est votre secret de longévité ?

Tout d’abord, il faut se souvenir que je suis arrivé à la tête du club, un peu par hasard, voire même malgré moi. C’était à l’époque où j’entraînais Sylvia Dethier, qualifiée cette année-là (1988) pour les Jeux olympiques de Séoul. Lors d’une assemblée générale du club, se présentait une personne pour le poste de président qui ne faisait pas l’unanimité. Pas mal de regards se sont tournés vers moi, et je me suis finalement porté candidat sur un coup de tête. Ce n’était pas vraiment dans mes projets à cette époque-là, puisque j’étais pleinement concentré sur la carrière et l’évolution de Sylvia, mais force est de constater que ce coup de tête m’aura suivi pendant 35 ans ! (rires). J’ai également eu la chance de pouvoir combiner mon poste de président à celui d’entraîneur. Cela m’a permis de pouvoir tisser des liens avec l’ensemble des autres entraîneurs et formateurs du club, et surtout de pouvoir tenir plus facilement compte de leur avis et vision. Mais, je pense que ce qui m’a principalement guidé dans ces trois décennies, c’est la passion que j’ai pour l’athlétisme. J’ai vécu, et je vis encore, je dors, je pense, je rêve et je parle athlétisme tous les jours. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, cela n’a pas été tous les jours facile, il y a eu des hauts et des bas, qui m’ont parfois également obligé à mettre mon rôle de coach entre parenthèses, mais je ne garde que des bons souvenirs de ces années qui n’auront certainement pas été de tout repos, mais qui furent très riches et intenses.

Justement, vous évoquez un grand nombre de bons souvenirs. S’il ne fallait en retenir qu’un sur ces 35 années, ce serait lequel ?

Là, vous me posez une véritable colle ! Il y a eu énormément de bons moments, et surtout d’évolution au sein du CABW. Quand je suis arrivé à la tête du club, nous étions redescendus en divisions provinciales aux interclubs, nous n’avions plus d’athlètes élites, et au fil des années, et surtout avec l’arrivée et l’essor de l’école d’athlétisme, nous avons été capables de revenir au meilleur niveau, dès les années nonante, sans plus jamais quitter l’échelon national. Mais si je dois garder un seul et unique souvenir, en tant que président, je vais dire le premier titre de champion de Belgique interclubs obtenu en 2015. Nous n’avions jamais été champion de Belgique, et si chez les hommes, nous avons été quelques fois sur le podium, nos dames sont, elles, parvenues à décrocher les lauriers et par la même occasion se qualifier pour la coupe d’Europe des clubs. En tant que président, voir tout un groupe, toute une équipe remporter un tel titre, c’est magique. C’est une vraie récompense pour le travail de tout un club.

Enfin, pour terminer, que pouvez-vous souhaiter au club pour les 35 prochaines années ?

Le meilleur bien entendu ! Plus sérieusement, je ne m’en vais pas trop loin du club, puisque je reste d’une part entraîneur, mais aussi je conserve le titre de président honoraire ainsi que celui de consultant pour épauler Bernard De Longueville et le directeur sportif Daniel Regaert. Avec ces deux hommes à la tête du navire, je suis convaincu que le club va continuer à grandir et à évoluer. De plus, avec l’arrivée de cette nouvelle piste, on sait que les conditions seront encore meilleures que pour faire évoluer nos jeunes talents. Le club ne doit pas forcément grandir en quantité ou en nombre de membres, il faut que le club progresse en qualité, le tout basé sur une organisation solide grâce à la pyramide de formation qui reprend l’école d’athlétisme, l’académie pour les meilleurs jeunes, le centre de formation pour les ados, le centre d’entraînements pour les adultes et enfin les élites. Le CABW est à l’aube des grandes et belles années, j’en suis sûr !