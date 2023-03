D3A ACFF: Une mentalité retrouvée pour sauver Jodoigne

Avec six points d’avance sur le Léo et Gosselies, Jodoigne a pris ses distances sur les deux derniers mais il y aura trois descendants en fin de saison et Couvin et Saint-Ghislain n’ont qu’un petit point de moins que des Canaris actuellement sauvés mais pas tirés d’affaire pour autant. "On a fait ce qu’il fallait, les trois points font le plus grand bien mais ce n’est pas fini. Je dirais même que ce n’est que le début et il nous reste quatre matches hyper importants à jouer", assure Romain Puttemans.

Le capitaine a disputé un bon match et le but de la tête qu’il inscrit en début de deuxième mi-temps, son quatrième de la saison, est tombé au bon moment. "C’est un but important qui relance l’équipe. Cela faisait longtemps que l’équipe n’avait plus gagné mais aussi longtemps que je n’avais plus marqué et si je devais en mettre un, c’était celui-là."

Contrairement à ses dernières prestations, Jodoigne a su gérer son avantage à marquoir. "Après avoir pris un but évitable, à nouveau sur une phase arrêtée, nous sommes bien revenus dans le match en proposant du bon football et le 2-2 au repos laissait présager de bonnes choses. Mon but à la reprise a fait du bien puis on a bien géré notre deuxième mi-temps."

On a vu un Jodoigne conquérant ce week-end. "On a fait preuve de la bonne mentalité. On était comme des chiens sur le terrain, on voulait absolument gagner ce match et cela s’est vu."

Et dire que Romain Puttemans était malade dimanche…. "Même malade, on sait disputer de bons matches et inscrire des buts importants", lance-t-il encore en souriant.

C’est tout Jodoigne qui a retrouvé le sourire dimanche soir, conscient d’avoir gagné une bataille importante mais pas la guerre. "On a bien vu que malgré les départs on a encore un bon groupe. Et même si cela ne s’est pas trop vu les derniers matches, on veut tous sauver le club."