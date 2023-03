Antoine Valentin s’impose au chrono

Antoine Valentin a démarré à 13 h, "donc dans la première vague de la catégorie juniors. Je n’avais aucun temps de référence pour gérer mon effort. Mais une fois que j’étais lancé, j’ai directement ressenti que la forme était là et que les jambes suivaient bien. Durant le chrono, je ne regardais pas le timing, j’essayais juste d’aller le plus vite possible en n’essayant de ne pas me fatiguer trop vite. Quand j’ai dépassé deux coureurs qui avaient démarré avant moi, je me suis douté que mon chrono ne devait pas être mauvais. À l’arrivée on m’a annoncé que j’avais le meilleur temps provisoire, j’étais content mais assez stressé car il y avait encore beaucoup de coureurs qui devaient s’élancer après moi."

Il a donc fallu attendre l’arrivée de tous les adversaires pour avoir la confirmation qu’Antoine était vainqueur de la course: "un gros soulagement et une chouette victoire dans une discipline que j’affectionne énormément. Remporter le classement général de l’épreuve dans ma catégorie est une belle victoire pour moi et la récompense du travail effectué avec mon coach Brice Dedeurwaerdere dans cette discipline. Maintenant je vais continuer à bosser cette discipline en plus de la route en vue des prochains CLM courant avril."