(25-22, 25-18, 22-25, 18-25, 15-10).

BW NIVELLES: Thibaut Deigers, Laurent Jacquerye, Arne Darras, Dries Steenhouwer, Alexandre Hougardy, Vincent Lheureux, Martin Lechien. Ugo Oger, Jasper Molenberghs, Sébastien Pascolo, Romain George., Joost Borremans.

Tim Van de Wielle a utilisé toutes ses cartouches pour venir à bout d’une formation de Booischot qui a su saisir sa chance alors que rien ne présageait une rencontre serrée après les deux premiers sets, dominés par l’équipe visitée. "Booischot est une équipe dangereuse lorsqu’elle prend confiance. Elle est alors capable de bousculer n’importe quelle équipe de la série", indiquait Francis Offermans, le président des Aclots.

Ceux-ci avaient pourtant bien débuté le match mais les hauts ont succédé aux bas. "Laurent Jacquerye a bien débuté le match à l’opposite avant de faiblir. Ugo Oger est bien monté mais a lui aussi perdu son niveau. Laurent est ensuite bien remonté."

Le même schéma s’est déroulé avec les libéros où Romain George et Martin Lechien se sont relayés avec de bons et de moins bons moments. "Nous avons pu compter sur Vincent Lheureux, très présent au block, et sur Dries Steenhouwer pour faire la différence. Lorsque nous étions menés 1-5 au tie-break, je ne donnais pas cher de nos chances. Cela aurait pu tourner plus mal", soulignait encore Francis Offermans, content de la victoire à deux points, la première cette saison au tie-break, même si celle-ci n’assure pas mathématiquement la quatrième place.