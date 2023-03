Buts: Desmet csc. (1-0, 13'), Es-Sadiki (2-0, 37'), Clinckart sur pen. (2-1, 52'), Casellas (3-1 et 4-1, 61' et 70'), Es-Sadiki sur pen. (5-1, 73').

Ce week-end, Saintes fait la bonne opération en profitant des défaites d’Auderghem et de Waterloo. "Quelque part, tout est possible maintenant. Même si on n’a pas totalement notre sort entre nos mains", souligne Dorian Nizot (T1). Un match compliqué, mais une victoire importante à la clé pour Saintes. "La météo a rendu les conditions particulièrement difficiles pour jouer, mais c’est le cas pour les deux équipes. Les joueurs ont bien fait le boulot. Ils ont montré de l’envie, de l’engagement et ils ont su répondre présent dans les bons moments." Seul bémol, l’exclusion d’Es-Sadiki quelques minutes avant la fin de la rencontre.

Villers – Jodoigne3-2

Buts: Mbala (1-0, 32'), Calloens (1-1, 45'), Bruno (1-2, 50'), Nachtergaele (2-2 et 3-2, 60' et 90+3').

Un but dans les arrêts de jeu offre la victoire à Villers.

"On devait confirmer notre victoire contre Lasne Ohain il y a deux semaines, souligne Frédéric Balan (T1). Les joueurs ont pris conscience de l’importance de la rencontre. Mais il faut surtout féliciter Jodoigne parce que malgré leur position dans le classement, ils ne lâchent rien. Mais on a aussi été jusqu’au-boutiste et ça a payé pour nous."

Du côté des visiteurs, cette défaite scelle le sort de Jodoigne, relégué automatiquement vers la P3. "C’est le match qui résume notre saison: on a été plus fort, mais la balle n’a pas tourné pour nous. Avec la défaite du Stéphanois, on descendait d’office. Mais c’est frustrant de voir que l’équipe joue bien mais n’a pas su récolter les fruits de leur travail, indique Martin Dehut (T1). Maintenant, on doit repartir de l’avant. Mais ce que je vois me rassure pour l’année prochaine."

Rixensart – Stéphanois2-4

Buts: Defrenne (1-0, 22'), Tengrootenhuyse (1-1 et 1-2, 32' et 36'), Dequenne (1-3, 40'), Araman (2-3, 75'), Delespesse (2-4, 76').

Malgré un début de rencontre compliqué, le Stéphanois finit par s’imposer. "On a eu un premier quart d’heure difficile. Mais après, on a pris le dessus. On a géré la rencontre à notre rythme", indique Rénald Pansaert (T1). Avec cette victoire, l’espoir grandit pour sortir de la zone rouge. "On continue à jouer à fond. Il nous reste encore deux gros matchs, mais on va aller de l’avant. Je trouve malgré tout la défaite de Waterloo (contre Chastre, 5 points d’écart avec le Stéphanois NDLR.) étonnante. On a l’impression qu’ils ne jouent plus le jeu."

L-Ohain B – ES Braine1-0

But: Verpoten (1-0, 83').

Victoire symbolique pour Gilles Stephany et son équipe. "Il n’y a pas grand-chose à retirer du match. Les deux équipes n’ont plus grand-chose à jouer. Mais on s’est fixé l’objectif d’être les 40 points (Ils sont actuellement à 35 NDLR.), donc je crois que la victoire s’est jouée sur cette envie-là. Ils ont à cœur de bien terminer la saison et atteindre ses objectifs."

Braine B – Wavre Limal4-3

B uts: Makiese (1-0 et 2-0, 21' et 32'), Ballieux (2-1, 40'), Derwa (3-1, 43'), Laloux (3-2, 55'), Gosselin (4-2, 65'), De Bluts (4-3, 90').

Bilan mitigé pour Axel Smeets (T1) malgré la victoire. "Je n’ai pas bien compris notre manière de jouer. On a été assez bon en première mi-temps, on aurait même pu alourdir le score. Et puis après la pause, Wavre Limal a beaucoup mieux joué. Ce n’était clairement pas un grand match de notre part, mais il y a un peu de nervosité par rapport à la fin de la saison aussi je crois." Avec cette victoire, Braine B s’offre la première place de la troisième tranche et donc possiblement un ticket pour le tour final. "On a notre sort entre nos mains. Ce qui est bien c’est que toutes les équipes ont un coup à jouer maintenant. Les prochaines rencontres vont être intéressantes."

Waterloo – Chastre2-3

Buts: Vandeplas (0-1, 3'), Weynants (1-1, 38'), Niangbo (1-2, 45'), Boudlal (1-3, 47'), Gruslet (2-3, 88').

Défaite surprise pour Waterloo, qui loupe l’opportunité de prendre la tête du championnat. "On n’a pas su bien gérer cette rencontre. Est-ce que l’enjeu a pris le dessus sur les joueurs ? La question se pose. Mais globalement, la défaite est méritée. On a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas été à la hauteur de l’événement", explique Amaury Toussaint (T1). Malgré tout, l’espoir est encore présent dans le noyau. "Ça devient de plus en plus compliqué, mais l’espoir est encore là. En espérant un faux pas d’Auderghem contre le Stéphanois le week-end prochain. Mais tant que mathématiquement c’est faisable. On se doit d’y croire."

Du côté de Chastre, c’est la joie qui prédomine. "J’avais prévenu les joueurs du contexte de la rencontre. Mais je leur ai surtout dit de penser à nous pour s’éloigner de la zone de relégation. Il fallait mettre les ingrédients, jouer en équipe, faire un bloc compact. Et tout s’est bien passé pour nous. Déjà on marque vite, c’est le meilleur des scénarios", affirme Hassan Riani (T1), qui souligne la bonne forme de son équipe pour cette rencontre. "On a enfin fait un match complet. On a eu un peu de réussite mais dans l’ensemble, la victoire est logique. Les gars se sont battus l’un pour l’autre."