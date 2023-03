P2B: La Hulpe prend Auderghem par surprise, la bonne affaire pour Waterloo

Seulement, le match a pris une tout autre tournure dans les dernières secondes de la rencontre. La Hulpe, tentant une dernière occasion sur une reprise de volée de Nicolas Ceusters, finit par s’offrir un penalty. Sans problème pour Salawa, qui le convertit facilement. Au coup de sifflet final, La Hulpe n’a pas caché sa joie, au terme d’un match sous haute tension.

"On se dirigeait vers un nul qui m’aurait semblé logique, et puis il y a cette main qui oriente le match malheureusement pour nous. Après, il faut rester honnête, le nul ne nous aurait pas arrangé non plus. Mais c’est dommage de perdre dans ces conditions-là, déplore le T1 d’Auderghem Fabio Magnoni. La Hulpe avait bon plan tactique. Je regrette de ne pas avoir mis ce petit goal en première mi-temps qui nous aurait libérés, parce qu’on a mis beaucoup d’impact."

Une mauvaise opération pour les Auderghemois, qui perdent leur première place. Peuvent-ils encore monter en P1 sans passer par le tour final ? "Je n’y pense pas encore. On va se voir mardi et travailler pour les deux prochains matchs. On n’a plus notre sort entre nos mains."

La Hulpe est par contre à deux doigts de s’en offrir un ticket pour le tour final grâce à cette victoire bien préparée. "Le schéma tactique qu’on avait mis en place s’est réalisé, donc on est super content. On savait bien que ça allait se jouer sur un coup franc, un penalty, un corner. Et la chance est tombée de notre côté. Auderghem reste une très belle équipe. Mais maintenant, grâce à cette victoire, on met la pression sur Braine", sourit Stéphane Vandorpe (T1).

La technique du match

Arbitre:J. Breyne.

Cartes jaunes: Al Masude, Lambert, De Visscher, Wiame, Eckelmans-Berkes, Salawa, Vandorpe (T1), Cabron (T1), Lauria, Kuci, Avramovic.

But:Salawa sur pen. (0-1, 90+2').

AUDERGHEM:Van Den Eynde, Avramovic, Eckelmans-Berkes, Hammas, Martinez (Termini 63'), Al Masude (Vanhole 49'), Raddas (Maiga 78'), Agorakis, Vanden Hove, Kuci, Hasevoet.

LA HULPE:Wiame N., Wiame D., Lambert, Tairi (Aifa 68'), Pilotte, De Visscher (Lecaille 90'), Grisay, Lucas I., Ceusters, Lucas A., Salawa.