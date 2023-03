Buts: (0-1, 26'), Laklia (1-1, 39'), Ceusters (2-1, 75'), David (3-1, 82')

La RULO démarre bien sa rencontre au sommet face au dauphin du Kosova et aurait même dû déjà mener 2-0 rapidement si Goffart et Lenoir n’avaient pas galvaudé deux belles occasions. Contre le cours du jeu, ce sont pourtant les Schaerbeekois qui ouvrent la marque mais Laklia parvient à égaliser juste avant la pause. La deuxième mi-temps est à l’avantage des locaux et le double changement opéré à l’heure de jeu par le T1 Christophe Collaerts va s’avérer payant puisque Ceusters puis David plieront le score à 3-1. "Au-delà du score, nous voulions surtout montrer un beau visage contre Kosova et c’est chose faite. Le score aurait même pu être plus lourd et la victoire est plus que méritée car nous avons vraiment réalisé une bonne rencontre", justifiait le mentor lasnois.

Grez – Stade Everois 5-0

GREZ: S’Jongers (46' De Beule), Gueuning, Gasmi, Nineza, Decroes (75' Chennou), Bakala, Beersaerts (70' Kocabas), Pelizza, Duchene, Torres Valiente, Duhem.

Buts: Beersaerts (1-0, 15'), Gasmi (2-0, 24'), Decroes (3-0, 30'), Gasmi (4-0, 85'), Torres Valiente (5-0, 90')

Les Gréziens ont montré un bien meilleur visage qu’il y a deux semaines et n’ont jamais réellement été mis en difficulté par cette formation everoise. C’est déjà 3-0 à la pause et même si De Beule doit prendre la place entre les perches d’un Simon S’Jongers blessé à la pause, les locaux maitrisent la seconde période pour un score final de 5-0 bien tassé. "Les gars ont été sérieux et ont surtout montré une meilleure mentalité que contre l’AFC Evere. C’était une rencontre sans histoire et cela fait plaisir de regoûter à la victoire", racontait Sébastien Eggerickx.

Genappe –AFC Evere 3-2

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Becker, Van Landschoot, Petit, Berdayes, Fabry, Maistriaux, Van Der Goten, Jacquet, Sanchez Y Garcia.

Buts: (0-1 et 0-2, 20' et 30'), Van Der Goten (1-2, 50'), Maistriaux (2-2, 60'), Van Der Goten (3-2, 70')

Le T1 Julien Darquenne doit composer avec pas mal d’absents, suspendus ou blessés et Genappe n’y est pas du tout en première période. Cela manque clairement de tout mais surtout d’impact et d’intensité face à une équipe de l’AFC Evere qui lutte pour sa survie en P1. Quelques réajustements tactiques à la pause changent la donne et les locaux remontent sur le terrain avec de meilleures intentions. Van Der Goten réduit d’abord l’écart rapidement avant que Maistriaux ne rétablisse l’égalité quelques minutes plus tard. C’est finalement Laurent Van Der Goten qui délivrera les siens à vingt minutes du terme. "Nous avons eu droit à un Genappe à deux visages avec une première mi-temps très mauvaise et une belle réaction après la pause", résumait le coach genappien.

Tubize-Braine B –Perwez 1-2

TUBIZE-BRAINE: Debauque, Moustatine (33' Lusiya), Hatungimana, Bationo (85' Bouabid), Hazard (65' Mabokoy), Velasco Plaza (75' Bokota), Alaoui, Guilleaume, Butera, Onanga, Pierret.

PERWEZ: Pletinckx, Hervera Rey, Gajanovic, Salles (80' Siroux), Lambert, Vanderhaegen, Larotonda (30' Brassart), Verdeyen, Van Malderghem (85' Leblois), Gérard, Benazzi (85' Fozin).

Buts: Salles (0-1, 50'), csc (1-1, 81'), Gajanovic (1-2, 86')

La première période est partagée, ouverte mais les plus grosses possibilités sont perwéziennes avec des frappes de Lambert et de Gajanovic mais surtout deux occasions loupées par Benazzi. La RUTB n’est pas en reste, fait bien circuler le cuir avec ses deux maîtres à jouer Velasco Plaza et Pierret mais ne parvient pas à inquiéter outre mesure Pletinckx.

La deuxième mi-temps démarre idéalement pour Perwez qui ouvre la marque dès la 50e via Salles sur un bon ballon de Vanderhaegen. Les locaux ont la maitrise du ballon mais cela devient plus compliqué à l’approche du grand rectangle. C’est d’ailleurs sur un but contre son camp de Hervera Rey via un coup-franc donné par Butera qu’ils parviendront à égaliser. La délivrance viendra finalement des pieds de Gajanovic à cinq minutes du terme. Le but du titre pour les Perwéziens.