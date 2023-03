OTTIGNIES: Gilis 3, Van Tichelen 10, Beckers 9 (3x3), Snackaert 16 (2x3), Demolder 4, Balza 8 (1x3), Halloy 6, Cordi 12, Pirlot 8, Habimana 5.

Battu par la lanterne rouge bruxelloise (qui n’avait jusque-là remporté la mise qu’à deux reprises), Ottignies occupe la sixième place du classement avec 10 victoires et autant de défaites.

La dernière en date aurait pu être évitée car le Rebond a accumulé les paradoxes dimanche. Jamais en effet, l’équipe de Sarah Dochez n’avait dépassé les 80 unités marquées. Ce qui aurait dû déboucher sur un gros succès collectif ressemblait cependant fort à un camouflet car la formation brabançonne a encaissé à Ganshoren son pire total avec 84 points subis. Du jamais vu cette saison. "Il y a eu un manque d’agressivité dans nos rangs, résume la coach. C’est dommage car c’est vrai que nous n’avions jamais autant marqué."

Sarah Dochez pointait une différence de tempérament entre les deux équipes: "Ce n’était pas la même formation qu’on a affrontée chez nous puisque plusieurs filles de la R1 sont descendues aider la R2. Cela n’empêche qu’on s’est un peu trop laissé faire. On s’est fait rentrer dedans sans trop esquisser de réactions. Les arbitres laissent un peu plus jouer mais nous, on se frustre et on discute. On a un peu trop râlé et on a été trop gentilles, je pense au rebond où on s’est fait pousser. Ceci étant dit, le taux de réussite de Ganshoren aux shoots était important. Elles ont tiré à de beaux pourcentages."

Le Rebond affronte dimanche prochain Basket Club Libramont (10e). De quoi se reprendre et montrer davantage de grinta défensive.