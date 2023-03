Quarts temps: 4-18, 25-15, 19-16, 10-32.

NIVELLES: Diop 3, Cockmartin 2, Renard 2, Bataille 5, Navez 13, Di Francesco 5, Goffin 2, Renversez 6, Bizet 13, Mulumba 7, Loubieres 0

TONGRES: Proesmans 22, Bertrand 0, G. Hertay 3, Y. Hertay 13, Walravens 5, Gyssens 1, Claes 13, Moens 8, Ponsaers 16.

Avec seulement 5 tirs primés sur 30 essais, un pénible 16 sur 42 à deux points, les Nivellois ont subi la loi de Tongres. À peine une semaine après avoir concédé la défaite contre le RPC Anderlecht, Nivelles a vraiment touché le fond. Tout a vraiment mal commencé avec un premier quart bouclé sur le score de 4-18. "Notre entame de match fut catastrophique. Mes joueurs étaient tétanisés. Pourquoi ? Est-ce par rapport à notre défaite de la semaine passée ? Est-ce par rapport aux discussions que nous avons eu cette semaine ?", s’interroge Phivos Livaditis, le coach nivellois. Il y avait un sentiment de mal faire qui était impressionnant dans le chef de mes joueurs. Avec, à nouveau, un pourcentage aux shoots en dessous de nos capacités habituelles. Après ce premier quart, mon banc est parvenu à effacer une partie de l’écart."

Mais ce n’est pas suffisant pour les Nivellois qui restent derrière à la mi-temps (29-33).

En seconde période, Axel Bizet, Charly Navez et Maxime Renversez se battent pour permettre à Nivelles de recoller au score (48-49 à la 30e), mais ces efforts seront vains. "Il a bien fallu que je les laisse souffler. Et à nouveau, nous avons continué de courir comme des poules sans tête. Tongres a été plus réaliste et plus efficace que nous. Cela ne fait aucun doute, regrette le coach de Nivelles. C’est le deuxième match à la suite où nous sommes inefficaces en attaque avec des stats bien en dessous de notre moyenne. C’est une énorme déception. Malgré les efforts de Renversez, Navez et Bizet, nous avons été fantomatiques et nous ne méritons pas de gagner ce match."

"Le titre, on peut l’oublier"

Cette défaite fait évidemment les affaires de Tongres qui se rapproche de la seconde place des Nivellois. Une seconde place désormais en danger. "Le titre, on peut l’oublier, tranche sèchement le mentor nivellois. L’étau se referme sur nous et tous nos adversaires se rapprochent. Notre seconde place est de plus en plus menacée. Serons-nous capables de la sauvegarder lors des cinq derniers matches ? C’est bien la question car ce ne seront pas des matchs faciles, notamment contre Belgrade, Vilvorde ou Falco Gand. J’espère une vraie réaction de mon groupe."

Et c’est bien la seule chose qui peut relancer les Nivellois, actuellement dans le creux. Ils ne peuvent que rebondir après deux défaites à la suite.