Quarts temps: 20-28, 21-15, 19-11, 27-8.

BRAINE (16/34 à 2 pts, 15/36 à 3 pts, 10/12 LF, 43 rbds, 19 ass., 17 ftes): Leblon 11 (2x3), SARR 2, TADIC 5 (1x3), LELIK 17 (3x3), Febrissy 6 (1x3), Uro-Nilie 10 (2x3), LINDSTROM 7 (1x3), Devos 10 (2x3), FOGG 19 (3x3).

BOOM (21/41 à 2 pts, 5/20 à 3 pts, 5/8 LF, 33 rbds, 15 ass., 11 ftes): VAN BUGGENHOUT 15 (3x3), Daelemans 0, BAH 10 (2x3), Bell S. 0, Van Hoof 15, WILLIAMS 14, KNAEPEN 4, Bully 2, Bell E. 0, HERLIHY 2.

"On change d’heure cette nuit, mais visiblement, de notre côté, les filles avaient quelque peu anticipé." Le ton ironique du coach Dusart à l’issue du duel de Braine face à Boom illustrait la physionomie d’une rencontre disputée en deux temps. "On s’est échauffé au deuxième quart-temps et on a commencé à jouer en deuxième mi-temps", poursuivait un coach qui a dû recadrer ses joueuses dans le vestiaire. "Oui, je les ai secouées en les piquant dans le vif."

Et cela a fonctionné. Braine a mordu la poussière durant vingt minutes face à une équipe qui a cru en ses chances et qui, à l’image de l’Américaine Williams, a bousculé des Brainoises en dilettantes. Une défense laxiste et peu mobile offrait la possibilité à l’ancienne brainoise Sam Van Buggenhout et à Habibatou Bah d’ajuster la mire à distance. Braine allait peu à peu réagir, mais à la mi-temps, c’est bien Boom qui était devant (41-43). "On a montré un tout autre visage après la pause", soulignait le coach Dusart.

Effectivement. Plus agressives et subitement plus adroites, les Brainoises prenaient les commandes du match à la reprise par l’entremise notamment de la Canadienne Fogg. Le jeu devenait plus fluide dans les rangs locaux, ce qui compliquait la tâche des Anversoises qui marquaient le pas. Auteur d’un 5 sur 10 à 3 points en première période, Boom affichait un 0 sur 10 à distance au second acte. Tout était dit. Braine jouait enfin son basket et contrôlait dès lors les échanges pour s’imposer finalement assez facilement. "On a débuté cette rencontre comme si c’était gagné d’avance, pestait le stratège français. Or, on sait que si tu n’abordes pas ce genre de match de la bonne façon, tu donnes confiance à un adversaire qui n’a rien à perdre et tu te mets en difficulté. À la limite, on aurait inversé le scénario que j’aurais pu le comprendre, à savoir relâcher la pression à la mi-temps parce qu’on aurait mené de 25 points, mais ici on a débuté le match en mode décompression et cela, c’est gênant. On n’a pas mis l’investissement qu’il fallait en début de match. Je suis vraiment super déçu de notre entame de rencontre."

L’absence d’enjeu peut expliquer ce relâchement. Braine n’a plus rien à perdre ni à gagner dans la phase classique du championnat car quoi qu’il arrive, il terminera deuxième et affrontera Waregem en quart de finale des play-off.

Face à Malines ce vendredi

Il reste une journée de championnat à disputer. Ce sera pour Braine ce vendredi 31 mars contre Malines, le leader. Un beau test pour deux équipes qui pourraient se disputer le titre en finale des play-off… Une occasion aussi pour les Castors d’infliger aux Malinoises leur première défaite de la saison.