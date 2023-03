(25-20, 9-25, 21-25, 22-25).

Après la défaite subie la semaine dernière face à Namur, et trois soirées d’entraînement durant la semaine, les Limaloises avaient les jambes lourdes et sans doute aussi un peu de fatigue mentale.

Ce n’était pas l’idéal pour se déplacer à Gembloux. Lola Lo Guasto, en examen, n’avait pas pu s’entraîner jeudi. Elle n’a pas eu son rendement habituel. "Je me méfiais terriblement de cette rencontre. Nous avons évité le piège tendu par la bonne équipe de Gembloux. Nous avons pris l’eau en début de match. Nous n’avons pas su mettre nos adversaires en difficulté en réception. Nous avons donc laissé le choix à la passeuse visitée d’alimenter ses bonnes attaquantes", lance Philippe Vanescote, le T2 de l’équipe limaloise.

Les Limaloises ont trouvé la clé dans le deuxième set au cours duquel les visitées n’ont jamais été dans le coup. La suite a été plus équilibrée. "Même si nous ne jouions pas notre meilleur volley, nous avons été relativement tranquilles au troisième set. Ce n’était plus le cas au quatrième set, équilibré jusqu’à 22 partout. On s’en est sorti mais les visitées nous ont embêtés durant toute la rencontre, si l’on excepte le deuxième set", poursuivait Philippe Vanescote.

Quatre points d’avance sur Waremme

La victoire permet à Limal/Ottignies de se maintenir à la deuxième place, avec quatre points d’avance sur Waremme qui se déplacera à Limal le 16 avril. Il y aura, avant cela, le difficile déplacement à Alken le 1er avril prochain.