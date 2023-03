Quarts temps: 9-15, 11-26, 16- 30, 14-23.

ARLON: Bilocq 9, Van Bemten 8, Lemaire 3, Bernard 6, Kneveler 6, Mbaye 10, Lognard 8.

BRAINE: Dombret 3, Bonacorsi 8, Kaminski 0, Fontaine 4, Vancabeke 4, Tchatchou 2, Farricelli 23, Szylkrot 16, Bellemans 12, Dupont 2, Schwartz 20.

Un petit round d’observation avant de trouver le bon tempo et voilà les Brainois aux commandes du match (9-15) face à une équipe d’Arlon, il est vrai, quelque peu déforcée. Le travail de sape de Dries Bellemans et Kilian Schwartz, à l’intérieur, et celui de Thomas Farricelli (5x3) très efficace au périmètre, ont permis de conserver le contrôle du match pour atteindre la pause sur le score de 20-41. "Il nous a fallu trois minutes pour nous mettre en route et puis nous avons très vite fait un gros écart. En face, Arlon était complètement démob. Ils n’étaient que sept et ils ont fait ce qu’ils pouvaient, avec envie, mais leur jeu manquait de structure, raconte Gianni Maren, le coach des Castors de Braine. Cela nous a un peu compliqués la tâche car il a fallu rester très concentré sur notre basket."

Ce que les Brainois ont fait en gardant la main sur le ballon pour faire 36-71 à la demi-heure. L’exclusion de Yoann Bernard a encore un peu plus aggravé le sort des Arlonais et au final les Brainois ont bouclé le match tranquillement contre les six derniers Arlonais encore présents.

Bref, un match qui ne fera sans doute pas référence pour les Brainois mais qui ajoute un vingt-deuxième succès à la longue liste entamée en début de championnat. "Nos quatre prochains matchs seront autrement plus corsés, a ajouté comme ultime commentaire le coach de Castors Braine. Nous devons nous concentrer sur ces quatre matches en pensant à corriger et à améliorer encore notre jeu pour être fin prêt pour bien aborder les play-off."

Prochain match samedi prochain avec un périlleux déplacement à Maffle.