Les Beauvechinoises championnes en P3B

Les joueuses de Beauvechain ont décroché le titre en s’imposant 2-5 sur le terrain de Wavre-Limal B, ce dimanche matin. "Il y avait beaucoup de stress et certaines joueuses n’avaient pas dormi car c’était une échéance un peu particulière, explique le coach, Grégory Collée. Mais on a bien presté pendant une heure et on a fait le boulot. Il y a d’abord eu une très bonne première période malgré le but encaissé, puis on a fait tourner à 1-4 afin que tout le monde puisse participer à la fête."