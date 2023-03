28-26, 25-23, 25-16

GUIBERTIN: Renaud Dillien, Loïc Bernar, Simon Ravet, Arnaud Lambinon, Mathieu Renson, Joachim Delie, Mathieu Vander Vorst. Sont montés: Julien Plapp, Sam Hanon, Thomas Maquet.

Pour avoir une chance de rester dans la course au titre, Guibertin se devait de gagner à Haacht. Une victoire à trois points aurait propulsé l’équipe brabançonne en tête avec un point d’avance sur Haacht mais aussi sur Genk. La défaite sans point met définitivement fin aux chances de l’équipe brabançonne de terminer en tête.

Cela n’enlève toutefois rien à sa prestation ce dimanche à Haacht. Un match qui s’est déroulé devant la grande foule avec beaucoup de supporters visiteurs à avoir fait le déplacement. "Nous avons réellement livré une très bonne rencontre, durant les deux premiers sets. Chapeau à mes joueurs. Contrairement à notre habitude, cette fois, nous avons bien débuté le match. C’était très bon en réception, des deux côtés. Les relations block/défense fonctionnaient bien. Franchement, cette rencontre était d’une qualité exceptionnelle", soulignait le coach guibertin, Audry Frankart.

Les deux équipes se tenaient dans la première manche. "En fin de premier set, l’arbitre fait une petite faute, un petit détail qui fait la différence. C’est dommage."

Rebelote en fin de deuxième set

Les visiteurs remettent l’ouvrage sur le métier dans le deuxième set, lui aussi de grande qualité, de part et d’autre du filet. Simon Ravet jouait un excellent match, de même que Mathieu Vander Vorst au libero. Les centraux se montraient comme souvent à la hauteur de la tâche. "Nous avons mené 12-16 au deuxième set. Nous avons ensuite craqué. Haacht a mené 23-20. Nous revenons à 23-22 et rebelote avec l’arbitrage. Nos adversaires attaquent dehors, l’arbitre ne le voit pas et elle remet la balle. Nos adversaires ont marqué le point et nous perdons à nouveau de deux points. Cela s’est joué sur des détails."

Haacht a pris la mesure de son adversaire au troisième set. "Haacht nous a battus deux fois 3-0. Cette équipe mérite d’être championne", lançait encore Audry Frankart.