Quarts temps: 18-16, 19-11, 10-16, 16-19.

OTTIGNIES (2x3, 11/14 LF, 17 ftes): Snackaert (-), Baillet, BARME 20 (1x3), Hauet 6, DOCHEZ 4, DEMONCEAU 3, VERMYLEN 20 (1x3), Haesendonck, Pirlot 2, Fonteyn 2, Habimana 4, LALOUX 2.

Une bonne entame et une domination ottintoise au cours des vingt premières minutes (37-27), suivies d’une réaction hutoise, d’un fléchissement brabançon (47-43 ; 30e) et d’un chassé-croisé qui trouvera son dénouement dans les ultimes secondes: le choc au sommet de la 22e journée aura tenu en haleine les spectateurs. Au final, la logique du classement a été respectée.

Olivier Mulaba revient sur les derniers instants d’une rencontre à suspense: "On mène. Émile Vermylen met toute son expérience dans la gestion du dernier quart. Elle met des paniers et pousse l’adversaire à faire faute. On mène 61-59 à 10 secondes de la fin. Émilie obtient deux lancers qu’elle transforme. C’est 63-59. Nina Crelot traverse alors le terrain en dribble et quasi du milieu et avec la planche elle inscrit un triple qui fait 63-62. Il doit rester deux à trois secondes de jeu, et puis c’est comme si Huy s’arrête de jouer. Personne n’attaque Émilie et on l’emporte."

Le soulagement dominait bien évidemment côté visité après cette treizième victoire de rang: "On s’impose face à une superbe équipe. Huy, c’est vraiment une des meilleures formations de la série."

Outre le bon comportement défensif de son équipe en première mi-temps ( "Ronveau a réussi trois paniers à distance en trois tentatives puis on a essayé de l’empêcher de tirer, on a aussi fait en sorte que Crelot ne reçoive pas trop de ballons et Marteau a été globalement bien contenue. Franchement, mes joueuses ont été hargneuses en défense"), le coach Mulaba a vu de belles prestations individuelles dans ses rangs: "Au troisième quart, Huy est revenu à notre hauteur et nous a même dépassés. À ce moment, Laura Barme signe quelques paniers stratosphériques pour garder le contact. Sarah Dochez a aussi mis des tirs importants et Émilie Vermylen a fait parler son métier."

À quatre matchs de la fin, le Rebond Ottignies conserve la première place. Il accueille Namur dimanche prochain aux Coquerées.