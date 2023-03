D3A ACFF: Braine égalise sur le fil contre le Crossing

Le début de seconde période sera identique à celui de la première, et verra le Crossing mettre une grosse intensité, et dès la 46e minute reprendre l’avantage grâce à un but inscrit par Mbenti. Un premier coup dur pour les Brainois, qui devront rapidement en surmonter un deuxième avec l’exclusion de Kumba, dix minutes plus tard. Une infériorité numérique d’une courte durée puisque Nzinga le rejoindra trois minutes plus tard. Si au niveau des occasions, il n’y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, c’est surtout une pluie de cartons qui viendra animer l’après-midi, et qui renverra prématurément Quentin Laurent aux vestiaires à la 87e. À neuf contre dix, et à cinq minutes du terme, on pensait alors voir le Crossing se diriger vers la victoire, mais c’était sans compter sur des Brainois courageux jusque dans les derniers instants, et profitant, il est vrai, d’un nouveau moment d’absence de la part du gardien adverse, qui après avoir capté le ballon sur une action quelconque, le relâchera dans les pieds de Wallaert qui offrira l’égalisation à Absil à la dernière minute.

Un partage arraché au caractère, qui d’un point de vue mental, était quasiment perçu comme une victoire par Olivier Suray. "Nous aurions pu nous simplifier la vie si en première mi-temps nous avions inscrit nos deux grosses occasions. Mais au lieu de cela, on rentre aux vestiaires sur un score de parité, et dès l’entame de la seconde période on se fait punir. Dans notre situation, on ne peut pas se permettre de rater de telles occasions, mais j’apprécie la réaction de mes joueurs qui n’ont jamais baissé les bras dans cette partie, et qui auront été récompensés par ce point en fin de rencontre. Si un point ne nous fait pas avancer assez au classement, une égalisation dans un tel scénario doit être accueillie presque comme une victoire."

Arbitre: Wiggers T.

Cartes jaunes: Laurent, Ladrière, Wallaert, Kumba, Nzinga, Roisin, Kinkela, Deniz

Cartes rouges: Kumba (60', 2j), Nzinga (63', 2j), Laurent (87', 2j)

Buts: Manzeza (0-1, 6'), Ladrière (1-1, 12'), Mbenti (1-2, 46'), Absil (2-2, 93')

BRAINE: Chalon, Laurent, Baras (55' Buscema), Ladrière, Schallon, Samutondo, Absil, Lella (81' Sylla), Wallaert, Coulibaly, Kumba.

CROSSING: Vlogaert, Op 'TEynde, Farin, Mukota, Mabika, Eyenga Lokilo (63' Bil), Nzinga, Roisin, Tshibay, Mbenti (75' Monamay), Kinkela (73' Ade Bandama).