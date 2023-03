Challenge du Brabant wallon: 480 courageux ont bravé la pluie à Vieusart

On a donc vu des courageux coureurs braver la météo dans cette épreuve qui a vu le Chaumontois Romain Paul s’imposer assez facilement même s’il a pris un départ mineur, vêtu d’un survêtement pour se protéger du temps. En courant à 3'23 du kilomètre, il n’a pas dû forcer son talent, lui qui est en pleine préparation pour les prochains 20 kilomètres de Bruxelles, où depuis deux saisons, il s’illustre. Romain Paul devance Dorian Moureau et Guillaume Demeulemeester.

Par contre, chez les dames, la lutte a été bien plus serrée puisqu’Amandine Ollinger ne devance Sabine Vanderzwalmen que de quelques secondes. "Oui on a joué au yoyo, indiquait Sabine Vanderzwalmen à l’arrivée. On était encore ensemble au pied de la dernière côte où je n’ai pas su m’accrocher. J’ai encore les quadris en feu de mes quatre courses du week-end dernier. Il est temps que je m’entraîne sérieusement car pour l’instant, je cours sur mes acquis et maximum 30 kilomètres par semaine. Ce dimanche, il y a encore eu le canicross et dans deux semaines, il y aura encore canicross et bikejoring à la Baraque Fraiture… Ce n’est pas vraiment évident alors que je n’ai pas vraiment d’objectifs planifiés."

À la troisième marche du podium, on retrouve Gaelle Gillot.

Giuseppe, 78 ans, 260e

Pour la petite histoire, à la 260e position, on retrouve Giuseppe Pino Seggio, né en… 1944, qui est un fidèle du Challenge du Brabant wallon depuis… 1985 ! "J’ai commencé le Challenge en 1985 seul, ensuite je me suis affilié au CABW puis au Nac puis à nouveau seul jusqu’à ce jour, indique l’homme qui aime les bois et les campagnes pour courir dans les épreuves du BW. J’ai découvert le Challenge grâce au bouche-à-oreille. J’ai aussi découvert Marcel Denis que je respecte beaucoup."

Pour la petite distance, la victoire revient à Nicolas De Cocker chez les messieurs et Elodie Dancette chez les dames.