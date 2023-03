L’épreuve chère à Roland Poulain est arrivée dans le Challenge BW dès la seconde saison de celui-ci. "On a loupé la première car je ne savais pas que cela existait mais depuis lors, on a pris part à toutes les saisons. Le but en organisant cet événement, c’est avant tout de proposer quelque chose au village, et de le faire découvrir. Avant, il y avait pas mal d’activités. Là, on est une des dernières."

Cette année, le parcours a été partiellement modifié pour faire découvrir d’autres coins de Vieusart. "Nous serons en effet davantage sur Vieusart mais une partie du parcours reste identique. Le départ sera donné sur la place de l’église vers la Croix-Thomas et la rue du Culot et puis le Sentier du Champ du Poirier", explique Roland Poulain.

Le départ sera donné à 15h et deux distances sont proposées: 11,9 ou 7 kilomètres.

Avec toutes ces années d’expérience, Roland a constaté une évolution. "Au fil du temps, on sait ce que l’on doit faire et c’est donc bien plus facile, mais on doit aussi tenir compte de l’évolution de la mobilité. Ce n’est pas toujours facile. D’ailleurs, le nouveau tracé aura moins d’impact sur la circulation. Il fait la part belle à nos campagnes. Le seul souci avec ce type de tracé est qu’en cas de mauvais temps, certains passages sont moins faciles. Pour le reste, l’aspect administratif se complique au fil des années."

Pour ce samedi 25 mars, Roland Poulin espère attirer pas moins de 400 participants à Vieusart. "On a déjà eu un peu de tout, entre 120 et 800 participants."

Les joggeurs qui souhaitent des informations peuvent contacter Roland au 0473 973 180 ou via son adresse mail: roland.poulain@gmail.com.