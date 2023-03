Trois quarts de l’équipe sur la touche à Chastre

La mission sera d’autant plus compliquée que l’adversaire du jour vient de signer un 12/12. "C’est une belle équipe restant sur une bonne série et qui est désormais troisième au classement. Mais je vois où sont ses points forts par rapport au match aller (défaite 5-1, NDLR) où c’était encore 1-1 à l’heure de jeu. On va donc essayer de les ennuyer surtout qu’on joue à la maison. On part avec un sentiment positif car même si on a nos faiblesses, on a évolué dans pas mal de domaines, on est mieux tactiquement et on a progressé défensivement."

Concernant la blessure à la cheville de Margaux Charlier à Mons "notre gardienne est plâtrée pour plusieurs semaines mais l’opération pourrait finalement être évitée. Il y aura de toute façon une longue revalidation mais on pourra peut-être compter sur elle en début de saison prochaine."

Samedi, De Henau dépannera au goal tandis que Duquenne réintégrera le groupe.