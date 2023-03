TDM2: Face à Tongres, c’est le moment de se racheter pour Nivelles

Nivelles vient de s’incliner pour la première fois à domicile contre le RPC Anderlecht. Nivelles, lui aussi, convoite cette seconde place derrière les intouchables Gantois. "Malgré notre défaite, nous sommes toujours seconds au classement. Certes, le titre s’éloigne et on doit désormais compter sur un double faux pas de Falco Gand, indique Phivos Plivaditis le coach de Nivelles. Je pense qu’au niveau du titre, on ne doit plus trop se faire d’illusions mais nous avons notre seconde place à préserver qui peut être déterminante pour une éventuelle montée. Nous ne devons pas l’oublier et nous devons continuer sur notre objectif de gagner tous nos matchs jusqu’à la fin du championnat pour se mettre à l’abri."

Décisif contre Tongres

Tongres est donc un cap déjà décisif dans le calendrier des Nivellois. "Tongres est, sur papier, l’équipe la plus complète de la série, avec beaucoup d’expérience à tous les postes, concède le coach nivellois. Ce la devait être l’épouvantail de la série et on sait qu’ils sont capables de battre n’importe qui mais pour des raisons que l’on ne s’explique pas, ils sont là où ils sont aujourd’hui (NDLR 4e ex aequo avec Bavi Vilvorde). On sait qu’on va voir un match très compliqué contre une équipe très complète et très difficile à battre. Au match aller nous étions allés chercher la victoire au forceps, avec, à la clé, une de nos meilleures prestations de la saison. Nous savons donc que nous allons devoir retrouver notre basket flamboyant pour les battre. Mes gars en sont conscients et ils seront tous présents. La défaite contre le RPC a touché à la fierté de mon groupe pour qui c’était la première défaite à domicile depuis un an. Ce samedi, sa priorité est de se racheter de la rencontre de la semaine dernière pour laquelle mon groupe a présenté une image vraiment très médiocre à nos fans."

On notera que Louvain accueille Falco Gand, dimanche à 17 h. Une victoire des Louvanistes relancerait le championnat. Par contre, Si Gand s’impose, le titre serait de plus en plus proche.